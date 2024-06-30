В Россию прилетел рэпер Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию и находится в Москве. Об этом 30 июня сообщила в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.



По словам Рудковской, музыкант остановился в самом сердце столицы. «Скрестили пальцы по шоу в Лужниках», — написала продюсер и добавила, что билеты могут быть проданы за 3–5 дней .

