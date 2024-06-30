В Россию прилетел рэпер Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию и находится в Москве. Об этом 30 июня сообщила в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.
По словам Рудковской, музыкант остановился в самом сердце столицы. «Скрестили пальцы по шоу в Лужниках», — написала продюсер и добавила, что билеты могут быть проданы за
Журнал «Москвичка» выяснил, что Канье Уэст прилетел на празднование дня рождения своего друга и главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского, который накануне отмечал сорокалетие. Частный борт артиста приземлился в минувшую субботу во
О том, что Канье Уэст может выступить с концертом в России, Яна Рудковская сообщала в мае этого года, но говорила, что это может произойти осенью.
В декабре 2023 года стало известно, что российский дизайнер, модельер и фотограф Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy Канье Уэста. В марте