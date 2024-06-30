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    В Россию прилетел рэпер Канье Уэст

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    Американский рэпер Канье Уэст прилетел в Россию и находится в Москве. Об этом 30 июня сообщила в телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

    По словам Рудковской, музыкант остановился в самом сердце столицы. «Скрестили пальцы по шоу в Лужниках», — написала продюсер и добавила, что билеты могут быть проданы за 3–5 дней.

    Журнал «Москвичка» выяснил, что Канье Уэст прилетел на празднование дня рождения своего друга и главного дизайнера своего бренда Гоши Рубчинского, который накануне отмечал сорокалетие. Частный борт артиста приземлился в минувшую субботу во Внуково-3. Отмечали в ресторане «Белуга», где компания угощалась черной икрой, водкой и блюдами русской кухни.

    О том, что Канье Уэст может выступить с концертом в России, Яна Рудковская сообщала в мае этого года, но говорила, что это может произойти осенью.

    В декабре 2023 года стало известно, что российский дизайнер, модельер и фотограф Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy Канье Уэста. В марте 2024-го по Сети разлетелись фото их нового мерча, где Adidas посылают «на три буквы».

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