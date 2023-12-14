Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Российский дизайнер, модельер и фотограф Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом Канье Уэст сообщил в соцсети X (бывший Twitter).
«Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна»,— отмечается в сообщении.
Сам Гоша Рубчинский в соцсетях проинформировал о прекращении долгого сотрудничества с японским брендом Comme Des Garons: он работал дизайнером для нового альбома рэпера Vultures, который предполагалось выпустить в декабре этого года.
В 2018 году Канье Уэст опубликовал в Twitter эскиз будущей татуировки с надписью Saint West (Сэйнт Уэст — сын Канье и Ким Кардашьян), которую ему нарисовал Гоша Рубчинский, напоминает «Коммерсантъ».
Георгий Рубчинский родился в Москве 29 июня 1984 года, окончил художественную школу и колледж технологий и дизайна. Работал в кино как стилист и визажист на съёмочной площадке, в том числе в фильме «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова. После работы костюмером в фильме «Индиго» Рубчинский решил, что хочет полностью уйти в дизайн одежды. Как дизайнер уличной одежды в 2016 году вошёл в список 500 самых влиятельных людей мира моды, по оценке сайта Business of Fashion. Основатель одноимённого бренда. Вдохновением для дебютной коллекции, которая называлась «Империя зла», стали детские впечатления дизайнера из 90-х годов. С 2013 года сотрудничал с японским брендом одежды Comme des Garсons. В 2018 году Рубчинский объявил, что больше не будет выпускать коллекции под своей маркой.