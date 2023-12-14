Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста

Российский дизайнер, модельер и фотограф Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом Канье Уэст сообщил в соцсети X (бывший Twitter).



«Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна»,— отмечается в сообщении.



Сам Гоша Рубчинский в соцсетях проинформировал о прекращении долгого сотрудничества с японским брендом Comme Des Garons: он работал дизайнером для нового альбома рэпера Vultures, который предполагалось выпустить в декабре этого года.

