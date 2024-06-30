«Чем строже санкции, тем выше комиссии»: запрет «российского SWIFT» обязательно скажется на цене привычных товаров

По словам экспертов, из-за обхода санкций вновь подорожают импортные товары, особенно бытовая техника и электроника Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





Очередной, 14-й по счету, пакет санкций против России объявил на этой неделе Евросоюз. В списке, помимо известных певцов SHAMAN'а и Полины Гагариной, заводов и компаний, значится малопонятная обычным людям аббревиатура СПФС. Между тем «Система передачи финансовых сообщений» разработана Центробанком РФ для замены международной системы SWIFT. Наши коллеги из 74.RU разбирают с экономистами, что это значит для всех нас, как скажется на платежах российских компаний, везущих импорт из-за границы, и, конечно, на ценах в магазинах.



Что запретил ЕС Несмотря на то, что Запад осыпает Россию санкциями последние 10 лет , «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС) впервые попала под запрет. СПФС считается отечественным аналогом международной системы SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей. — Прим. ред.). Центробанк разработал ее сразу после присоединения Крыма, опасаясь отключения российских банков от международного финансового «мессенджера».

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) создана Банком России в 2014 году, обеспечивает бесперебойность передачи финансовой информации. По данным ЦБ на начало 2024 года, к СПФС подключено 557 банков и компаний. Из них 159 — нерезиденты из 20 стран. При этом SWIFT пользуются 11 тысяч организаций из 200 стран.



Новый пакет санкций ЕС запретил европейским организациям, работающим вне России, как подключаться к СПФС, так и совершать транзакции с компаниями, использующими эту систему.

— Пакет санкций позволяет составить список нероссийских банков третьих стран, подключенных к такой системе. Этим банкам запретят вести бизнес с операторами Евросоюза, — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Также ограничения накладывают на транзакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, которые созданы за пределами ЕС. При условии, что такие организации содействуют сделкам по поддержке оборонно-промышленного комплекса России, указано в документах ЕС.

Какие банки Запад отключил от SWIFT: Показать Сбербанк;

ВТБ;

«Открытие»;

Россельхозбанк;

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

«Россия»;

Совкомбанк;

МКБ;

Госкорпорация ВЭБ.РФ.

Еще Совет ЕС ввел экспортные ограничения в отношении 61-й компании (часть из них из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ), которые, по версии Брюсселя, помогают России с поставками товаров и технологий двойного назначения.



Между тем с 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Такое решение весной 2023 года утвердил Банк России. Удар по российской системе По мнению экспертов, новые ограничения ЕС могут привести к отказу некоторых иностранных банков от взаимодействия с российской системой.

— Запрет на использование СПФС — это очередной удар по российской финансовой системе, который может привести к замедлению платежных операций и увеличить сроки прохождения платежей. Важно отметить, что российская экономика уже адаптируется к жизни вне SWIFT. Однако блокировка СПФС усложнит и без того непростую ситуацию. Это повысит риск нестабильности на валютном рынке и, вероятно, приведет к росту инфляции, — указал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Впрочем, эксперты оговариваются: технически факт использования СПФС невозможно установить законным способом.

— Сейчас, в момент вынужденного дипломатического лавирования со стороны стран-контрагентов, это вариант практически неосуществимый. Ни одна банковская организация не хочет попасть под последующие санкции и ограничить свою работу, — отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — Как быть? Возможно, ситуацию частично исправит запуск BRICS Pay. Международную платежную систему, которую приняло объединение стран, заблокировать не так просто, как национальную.



В чём смысл санкций? Очередные европейские санкции в отношении СПФС не имели бы смысла, если бы были направлены исключительно против России. Но в странах Евросоюза платежная система СПФС и так никогда не работала.

— Это очевидный акт давления на страны, которые Россия называет дружественными, чтобы максимально усложнить внешнюю торговлю нашей страны. В первую очередь запрет на использование СПФС касается кредитно-финансовых организаций, — объяснил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Дальше могут быть разные варианты. Самый простой, по словам эксперта, полностью подчиниться воле европейских парламентариев и прекратить трансграничные платежи с Россией через СПФС.

— Но остаются другие разработки: российские системы СБП, Cyber FT, Finline, Транзит 2.0 , китайская CIPS, индийская RuPay, — напомнил Олег Калманович. — Да, настройка требует времени и нет никаких гарантий, что в следующем пакете санкций не будут затронуты эти системы. Но это временный рабочий вариант.



«Роста цен не избежать» Система мгновенной передачи финансовых сообщений (СПФС), как и SWIFT, не является платежной системой. Так что на внутренний рынок санкции против СПФС практически не повлияют, уверены эксперты.

— Но они осложнят импортные поставки в Россию. Длительное прохождение платежей приведет к увеличению сроков поставки некоторых импортных товаров в РФ. Разумеется, всё это может сказаться на росте цен. Так, бытовая техника и электроника могут подорожать в среднем к осени на 3–15% , — предположил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. — Однако речь не идет о росте цен на весь импорт. Потому что не все экспортеры товаров пользовались СПФС, видимо, изначально опасаясь санкций. Скорее всего, будут использоваться альтернативные возможности для проведения платежей, в том числе бартер и криптовалюты.



Рост цен на товары из-за сложности с оплатой — наиболее вероятный сценарий, согласны и другие эксперты.

— Ряд посредников из арабских и азиатских стран предлагают услуги по оплате из России в Китай и наоборот, но за это берут высокие комиссии. Иногда действуют целые сложные агентские цепочки. Чем строже санкции, тем выше комиссии, — объяснил Александр Шнейдерман. — Ожидаем роста цен на импортные товары, но динамика может быть разной — в зависимости от вариантов, которые найдет бизнес.



Последние два года потребители и так сталкиваются с повышением цен на импортные товары.

— В конечном счете такая же ситуация будет и сейчас, — констатировал Артем Деев. — Важно понимать, что санкции — это инструмент политической борьбы. Их эффективность во многом зависит от реакции российской стороны. Пока рано говорить о том, насколько эффективен новый пакет санкций. Но ясно, что ситуация на рынке будет оставаться сложной и нестабильной.



Эксперты упомянули и другие возможности работы с зарубежными компаниями.



— Например, сотрудничество с небольшими банками дружественных стран, которые не особо обращают внимание на санкции США и ЕС, — добавил Андрей Лобода. — Возможно, со временем страны БРИКС будут использовать общую платформу для трансграничных расчетов.

Это сделает менее актуальными издержки, связанные с трудностями использования СПФС иностранными партнерами РФ, заключил эксперт.