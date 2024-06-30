Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новое

Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новое Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

У любого явления и предмета в русском языке обязательно найдется короткое и емкое обозначение. Правда, не каждое из них мы знаем. И это порой касается даже самых простых вещей. Думаете, вы из тех, кто безошибочно подберет нужное слово в любой ситуации? Давайте проверим.