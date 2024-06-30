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    Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

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    3 комментария
    Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новое
    Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новоеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    У любого явления и предмета в русском языке обязательно найдется короткое и емкое обозначение. Правда, не каждое из них мы знаем. И это порой касается даже самых простых вещей. Думаете, вы из тех, кто безошибочно подберет нужное слово в любой ситуации? Давайте проверим.

    Что такое фосфен?

    Наверно, вы часто видите трамваи или даже ездите на них каждый день, но знаете ли вы, как называется токоприемник на крыше трамвая?

    Для чего нужен хьюмидор?

    У многих холодильник просто завешан магнитами, привезенными из разных стран. Вы знаете, как называется эта традиция?

    Слово «мюзле» вам о чём-нибудь говорит?

    Есть подозрение, что на этот вопрос лучше всего ответят девушки. Но и мужчины у нас не промах! Итак, что такое швенза?

    А знакомо ли вам слово бибабо?

    Знаете, как называется состояние, когда тяжело вставать с постели рано утром?

    Что такое тенета?

    А есть среди наших читателей те, кто боится всего, что связано с грозой? Знаете, как называется этот страх?

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    Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

    С другой стороны, сегодня вы узнали кое-что новое!

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    Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

    У вас неплохие познания, но есть еще над чем поработать

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    Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

    Вы хорошо разбираетесь в словах, но нет предела совершенству

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    Русский — это просто? Проверьте-ка себя на знание редких слов!

    Если кому-то нужно узнать, как называется эта штука (ну как ее), вы всегда выручите

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    Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новое
    Да ладно, не так уж страшно провалить этот тест — ведь в нём можно узнать что-то новоеКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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