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    Массовое отравление детей в оздоровительном лагере стало предметом расследования Роспотребнадзора

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    Роспотребнадзор по Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю регистрации случаев острой кишечной инфекции у детей в оздоровительном лагере «Белка». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

    За медицинской помощью в период с 27 по 28 июня обратились более 30 детей, отдыхавших в лагере. На это обратила внимание региональная прокуратура, организовавшая проверку учреждения. Часть детей были помещены в медицинский изолятор, некоторых забрали домой родители.

    Лабораторией Роспотрнбнадзора были обследованы все контактные лица и отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния ДОЛ «Белка». Специалисты установили, что три человека сотрудника пищеблока работали без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы — их незамедлительно отстранили, а в отношении юридических лиц были приняты административные меры.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что «держит ситуацию на личном контроле». По его словам, на сегодня в медицинском изоляторе остаются четыре ребенка, их состояние не вызывает у врачей опасений. С выездными проверками лагерь посетили представители министерства образования и областной прокуратуры. Проводится проверка в отношении поставщика продуктов.

    Недавно стало известно, что не менее 188 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисе «Кухня на районе».

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    Детский лагерьОтравлениеРоспотребнадзорОстрая кишечная инфекция
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