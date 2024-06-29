Массовое отравление детей в оздоровительном лагере стало предметом расследования Роспотребнадзора

Роспотребнадзор по Пензенской области проводит эпидрасследование по случаю регистрации случаев острой кишечной инфекции у детей в оздоровительном лагере «Белка». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.



За медицинской помощью в период с 27 по 28 июня обратились более 30 детей, отдыхавших в лагере. На это обратила внимание региональная прокуратура, организовавшая проверку учреждения. Часть детей были помещены в медицинский изолятор, некоторых забрали домой родители.

Лабораторией Роспотрнбнадзора были обследованы все контактные лица и отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния ДОЛ «Белка». Специалисты установили, что три человека сотрудника пищеблока работали без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы — их незамедлительно отстранили, а в отношении юридических лиц были приняты административные меры.