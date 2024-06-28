Более 188 человек отравились едой «Кухни на районе»

Не менее 188 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисе «Кухня на районе». Клиенты покупали салат с фасолью «Лобио». Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил из зала суда корреспондент ТАСС.



В зале Люблинского суда Москвы сообщили о массовых случаях отравления едой, которую пострадавшие заказывали в компании «Локалкитчен», работающей под брендом «Кухня на районе». Число отравившихся составило не менее 188 человек. Представитель Роспотребнадзора попросил приобщить карточки больных к материалам дела о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Судья Владимир Кузнецов удовлетворил эту просьбу.

