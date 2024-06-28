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    Более 188 человек отравились едой «Кухни на районе»

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    Не менее 188 человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисе «Кухня на районе». Клиенты покупали салат с фасолью «Лобио». Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил из зала суда корреспондент ТАСС.

    В зале Люблинского суда Москвы сообщили о массовых случаях отравления едой, которую пострадавшие заказывали в компании «Локалкитчен», работающей под брендом «Кухня на районе». Число отравившихся составило не менее 188 человек. Представитель Роспотребнадзора попросил приобщить карточки больных к материалам дела о невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Судья Владимир Кузнецов удовлетворил эту просьбу.

    Процесс о приостановке деятельности сервиса «Кухня на районе» сохранится открытым. Люблинский районный суд Москвы отклонил просьбу о закрытии судебного процесса.

    «Суд не находит основания для проведения заседания в закрытом режиме», — заявил судья.

    Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток в связи с продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.

    Административный протокол в отношении «Локалкитчен» зарегистрировали 19 июня. Дело возбудили по части 1 статьи 6.3 КоАП. Компании грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток или штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

    18 июня по делу о массовом отравлении едой из доставки задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина.

    Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие ели накануне салат «Лобио» от «Кухни на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорта». После массового отравления горожан СК возбудил уголовное дело.

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