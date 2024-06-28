«Президент открыл вам все пути». На Дворцовой начался праздник «Алые паруса»

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал на Дворцовой площади. Около 22 часов на сцену вышли ведущие Дмитрий Хрусталев и Ида Галич, а затем с поздравлением выступил губернатор Александр Беглов.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Он поприветствовал вчерашних школьников, сказал, что они — наследники, надежда города и всей страны — свободной России, которые всё решают сами, как и страна. «Так было три века назад, когда Пётр Первый создал великую Россию, основал Санкт-Петербург, символ свободной и новой России. Так и сейчас наш президент продолжает дело Петра Великого. Так будет и завтра, потому что у нашей страны есть вы — наши наследники. Учителя вам дали знания, родители — опыт. Все эти годы они были рядом с вами, спасибо им! А наш президент открыл вам все пути: к знаниям, к учебе, достойной работе, созданию крепкой и счастливой семьи. Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать честь и достоинство нашей Родины», — сказал со сцены Беглов.



Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

По словам губернатора, на «Алые паруса» приехали выпускники из Мариуполя, СНГ, государств Африки и других стран. «Все мы — единая дружная семья, сильные и непобедимые», — воскликнул Беглов. В конце своей речи глава города вновь напомнил, что страну сделал сильной президент, и пожелал выпускникам «успехов и попутного ветра».



Завершил свое выступление глава города скандированием «Россия!» вместе с гостями мероприятия. После чего по традиции открыл праздник ударом в рынду (она осталась в целости).



Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Концертную программу будут вести Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Хедлайнером вечера станет популярный российский рэп-исполнитель МОТ. В числе приглашенных артистов, выбранных по результатам рейтингов среди выпускников, — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST.

Концерт открыл молодой артист из Бишкека Amirchik (Амирхан Батабаев). Он исполнил песню «Ласкового мая» — «Розовый вечер». Тема его выступления — «Школа и институт — моя семья».



Как уточнили в Смольном, праздник «Алые паруса» собрал около 70 тысяч выпускников и их сопровождающих не только из Петербурга, но и из других субъектов Федерации, в том числе новых регионов, а также зарубежных гостей из Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Алжира, Анголы, Буркина-Фасо, Камеруна, Нигерии, Зимбабве и других стран.

Кульминацией праздника станет выход в акваторию Невы брига «Россия» под алыми парусами, в сопровождении уникального музыкального светового и пиротехнического шоу.

Что прямо сейчас происходит на набережных Невы — показывают супервидовые веб-камеры проекта «ОтЛичный Петербург». А «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию.

