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«Вы на Дворцовой — это ваша победа!» Губернатор Петербурга порвал публику и рынду

«Добрый вечер, наследники! Рад видеть вас на Дворцовой площади! — воскликнул градоначальник. — Самый лучший город земли — это… (Петербург! — дружно прокричала площадь) Вы на Дворцовой! Это ваша победа! Россия выстоит! Праздник состоится!»

Следующие несколько секунд тысячи выпускников скандировали: «Россия! Россия!» Александр Беглов присоединился к ним и, обозначая начало праздника, ударил в рынду, установленную на сцене. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ее звук потерялся в гуле площади, а в руках Беглова остался кусок веревки, прикреплённый к языку рынды.

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Площадь заполнена на две трети. В этом году взрослых в толпе очень мало — вчерашним школьникам из-за коронавирусных ограничений не разрешили, как в прошлые годы, пригласить родителей. Выпускников сопровождают только их учителя.

В этом году праздник проходит в необычном формате, с соблюдением коронавирусных ограничений и без родителей. В честь тридцатилетия российского триколора три полотнища на носу брига «Мир» будут окрашены в цвета России: белый, синий и красный.

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Комментарии (42)

266112460
Губернатор такой же автор геноцида со всеобщей вакцинацией, как и другие прислужники мировой олигархии.
Abu-Denis
Порвал как тузик рынду.

А интересно подсчитать, насколько вырастет в ближайшие дни заболеваемость среди петербургских абитуриентов.
Mash
Знамение
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