Следующие несколько секунд тысячи выпускников скандировали: «Россия! Россия!» Александр Беглов присоединился к ним и, обозначая начало праздника, ударил в рынду, установленную на сцене. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ее звук потерялся в гуле площади, а в руках Беглова остался кусок веревки, прикреплённый к языку рынды.
Площадь заполнена на две трети. В этом году взрослых в толпе очень мало — вчерашним школьникам из-за коронавирусных ограничений не разрешили, как в прошлые годы, пригласить родителей. Выпускников сопровождают только их учителя.
В этом году праздник проходит в необычном формате, с соблюдением коронавирусных ограничений и без родителей. В честь тридцатилетия российского триколора три полотнища на носу брига «Мир» будут окрашены в цвета России: белый, синий и красный.