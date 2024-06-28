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    «Алые паруса» в прямом эфире: репортаж из сердца праздника

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Атмосфера на Дворцовой площади и пешеходном Невском проспекте, самые красивые и оригинальные наряды, танцы, детский смех и мечты о будущем — всё это вы найдете в нашей трансляции праздника выпускников «Алые паруса».

    Что прямо сейчас происходит на Невском проспекте и набережных Невы — показывают супервидовые вебкамеры проекта «ОтЛичный Петербург».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Самое большое столпотворение, очевидно, в зоне контроля билетов. Каждый билет тщательно изучают:

    Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    До начала концерта еще два часа, но Невский перекрыт с 16:00, выпускники только прибывают, заполонив значительную часть между Мойкой и Гостиным двором:

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Сотни выпускников стекаются сейчас к Дворцовой площади. Здесь пройдет красивейший праздник Петербурга - «Алые паруса». С помощью текстовой трансляции мы расскажем вам о самых ярких событиях главного приключения этого лета.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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