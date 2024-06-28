«Алые паруса» в прямом эфире: репортаж из сердца праздника

Атмосфера на Дворцовой площади и пешеходном Невском проспекте, самые красивые и оригинальные наряды, танцы, детский смех и мечты о будущем — всё это вы найдете в нашей трансляции праздника выпускников «Алые паруса».
Что прямо сейчас происходит на Невском проспекте и набережных Невы — показывают супервидовые вебкамеры проекта «ОтЛичный Петербург».
Самое большое столпотворение, очевидно, в зоне контроля билетов. Каждый билет тщательно изучают:
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
До начала концерта еще два часа, но Невский перекрыт с 16:00, выпускники только прибывают, заполонив значительную часть между Мойкой и Гостиным двором:
Сотни выпускников стекаются сейчас к Дворцовой площади. Здесь пройдет красивейший праздник Петербурга - «Алые паруса». С помощью текстовой трансляции мы расскажем вам о самых ярких событиях главного приключения этого лета.