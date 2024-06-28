«Алые паруса» в прямом эфире: репортаж из сердца праздника

Атмосфера на Дворцовой площади и пешеходном Невском проспекте, самые красивые и оригинальные наряды, танцы, детский смех и мечты о будущем — всё это вы найдете в нашей трансляции праздника выпускников «Алые паруса».

Что прямо сейчас происходит на Невском проспекте и набережных Невы — показывают супервидовые вебкамеры проекта «ОтЛичный Петербург».

