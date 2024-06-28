Кататься запрещено. Самокаты в центре Петербурга замотали ленточкой, чтобы их не взяли выпускники

В центре Петербурга продолжают действовать ограничения движения кикшеринговых электросамокатов. Оставшийся местами на улицах транспорт перед «Алыми парусами» обмотали сигнальной лентой, чтобы его не попытались арендовать выпускники и другие гуляющие.
Такую картину заметил читатель «Фонтанки» и 28 июня поделился фото с редакцией. В нескольких районах города сейчас действует запрет на передвижение самокатов. Арендовать их не получится — не позволит система. Отказ программы теперь подкрепляет еще специально предназначенная для привлечения внимания лента.
Летом 2024 года Смольный опробовал новую практику ввода ограничений для электросамокатов — их движение и парковку запрещают в ряде районов в связи с проведением массовых мероприятий, чтобы снизить количество инцидентов. Так делали во время ПМЭФ и Военно-морского салона.
Сейчас ограничения введены в связи с Петербургским международным юридическим форумом. Запрет в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Центральном районах действует до 16:00 28 июня. После этого в Московском и Пушкинском снова можно будет кататься, а жителям четырех оставшихся районов из-за проведения праздника «Алые паруса» придется подождать до 12:00 29 июня. Подробнее об ограничениях из-за праздника выпускников читайте здесь.