Это людская река. Смотрите, что творится на Невском перед «Алыми парусами»

Участок Невского проспекта от дома 17 до Дворцовой площади сейчас перекрыт для всех, кроме посетителей «Алых парусов». Судя по кадрам, праздника ждут не только выпускники, передает вечером 28 июня корреспондент «Фонтанки». Недалеко от Дворцовой у гостей мероприятия проверяют пригласительные.

Если гуляете по Центральному и Адмиралтейскому районам, учитывайте, что у вас может не получиться перейти Невский вдоль по набережной Мойки, Большой Морской и Адмиралтейского проспекта. Ближайшие открытые пересечения с Невским: Большая Конюшенная и Казанская улицы.

Для автомобильного и общественного транспорта недоступен участок Невского проспекта от Садовой улицы до Адмиралтейства. Ограничение будет действовать всю ночь, до 6 утра. Кроме того, как передает наш корреспондент, уже перекрыты площадь Труда и Галерная улица, хотя их должны были закрыть в 22 часа.

Увидеть праздник в прямом эфире можно будет на Пятом канале, а также благодаря супервидовым камерам «Фонтанки», установленным в рамках проекта «ОтЛичный Питер». Также «Фонтанка» с 20:00 будет вести онлайн-трансляцию из центра города и, конечно, с Дворцовой.



Полный перечень перекрытий можно прочитать здесь. Самокаты в центре города также будут недоступны.

