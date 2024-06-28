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    Центр Петербурга начали закрывать перед «Алыми парусами»

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    В Петербурге — последние приготовления перед праздником выпускников. В центре города уже закрыли часть улиц как для водителей, так и для пешеходов, а в ближайший час добавят еще больше перекрытий.

    С полудня для всех закрыт Троицкий мост — его развели до вечера субботы. С 14 часов не пройти по Дворцовой набережной, по Биржевой и Троицкой площадям, а для машин закрыты еще и часть Невского проспекта, Дворцовый проезд и площадь, Адмиралтейская и Университетская набережные, Азовский, Керченский, Черноморский и Таможенный переулки, Адмиралтейский проезд, набережная Зимней канавки.

    С 16 часов перекроют еще больше: набережную Кутузова, Петровскую набережную, Каменноостровский проспект, еще часть Невского и Дворцовой, Большую Конюшенную улицу, Большую и Малую Морские, Вознесенский проспект, набережные Мойки, Фонтанки и канала Грибоедова и другие улицы. Полный список перекрытий смотрите здесь. А пешеходов не пустят на часть Невского, Миллионную улицу и набережную Мойки до Летнего сада.

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