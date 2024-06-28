Центр Петербурга начали закрывать перед «Алыми парусами»

В Петербурге — последние приготовления перед праздником выпускников. В центре города уже закрыли часть улиц как для водителей, так и для пешеходов, а в ближайший час добавят еще больше перекрытий.



С полудня для всех закрыт Троицкий мост — его развели до вечера субботы. С 14 часов не пройти по Дворцовой набережной, по Биржевой и Троицкой площадям, а для машин закрыты еще и часть Невского проспекта, Дворцовый проезд и площадь, Адмиралтейская и Университетская набережные, Азовский, Керченский, Черноморский и Таможенный переулки, Адмиралтейский проезд, набережная Зимней канавки.