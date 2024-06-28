Похитил и отмыл. Петербургского бизнесмена приговорили к пяти годам колонии за хищение 35 миллионов у Минобороны

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор гендиректору и акционеру ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» Игорю Михайлову. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в отмывании денег (часть 4 статьи 174.1 УК РФ), сообщает 28 июня Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



За хищение 35 миллионов рублей у Министерства обороны РФ Михайлова осудили на пять лет колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали 32,4 млн рублей в счет возмещения материального вреда. Бизнесмену будет запрещено занимать руководящие должности в компаниях сроком на три года. Предприниматель признал свою вину полностью.



По материалам дела, бизнесмен, руководя ЗАО «СПЭЛ», знал о госконтракте, который заключили между собой Минобороны РФ и АО «Главное управление обустройства войск». По нему должна была быть проведена реконструкция дорог войсковой части в Вологодской области. Сумма этого контракта составляла 35 миллионов рублей.



Михайлов, понимая, что работы по контракту не сделаны, обманул сотрудников Минобороны и АО «ГУОВ» о готовности объекта. Для создания видимости выполнения договора, бизнесмен перевел на счет подконтрольной ему организации ООО «СПЭЛ-Инженеринг» 10,9 миллионов рублей за материалы и услуги. Все 35 миллионов рублей, выделенные Минобороны, Михайлов похитил.



Переведенные на счет ООО «СПЭЛ-Инженеринг» 10,9 миллионов рублей были якобы за автотранспорт, технику, товары и расходные материалы. Далее осужденный обналичивал деньги со счета ООО «СПЭЛ-Инженеринг» через подставные компании и ИП.



Ранее «Фонтанка» рассказала, как суд в Петербурге признал вину мошенницы, похитившей у граждан более 9 миллионов рублей под предлогом возрождения СССР.

