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    Филипп Янковский снялся в фэнтези о сверхлюдях «Самая большая луна»

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    Фото: кадр из фильма
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    4 июля в кино стартует показ отечественного подросткового фэнтези «Самая большая луна». По сюжету, издавна среди человечества живут сверхлюди под названием эмеры. Они наделены удивительными способностями, могут контролировать человеческие эмоции, но сами при этом — не способны любить. Однажды над эмерами нависает угроза исчезновения, и чтобы защитить свою расу, Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может спасти их расу. Этой избранной оказывается девушка Катя. Встреча Кати и Дениса изменит судьбу расы эмеров навсегда.

    Режиссер картины — Алексей Попогребский («Простые вещи», «Как я провел этим летом»). Он же сам и работал над сценарием вместе с Еленой Ваниной. Дениса в фильме сыграл Иван Ивашов («Ничья»), а Катю — дебютантка Симона Куст. Кроме того, в картине сыграли актеры Филипп Янковский («Карамора», «Монастырь»), Аристарх Венес («Детективный синдром») и Таша Цветкова («Колотушка»).

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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