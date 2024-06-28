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    В кино покажут триллер о тайном культе «Город страха» с Эриком Бана в главной роли

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    Фото: capellafilm.ru
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    4 июля на экраны выходит триллер «Город страха». В центре сюжета — психолог Бен Монро (Эрик Бана, «Троя», «Черный ястреб»), которого приглашают в Берлин для расследования массового убийства. Подозревают, что за этим стоит тайный культ. Вскоре исчезает дочь Бена Мэззи (Сэди Синк, «Очень странные дела»), которая недавно познакомилась с таинственным молодым парнем (Йонас Дасслер), как выясняется — сыном руководительницы этого самого культа. Теперь Бену придется докопаться до мрачной правды, чтобы найти дочь.

    В основу фильма был положен роман Томаса Хогга «Токио». В оригинале действие происходит в столице Японии, но для киноадаптации события перенесли в Берлин. Поначалу фильм носил рабочее название «Берлинский никто».

    Режиссёром и сценаристом картины стала Джордан Скотт, дочь сэра Ридли Скотта, прославленного автора «Гладиатора» и «Чужого». Джордан больше всего известна по триллеру «Трещины» с Евой Грин, в 2009 году заслужившему внимание критики.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: capellafilm.ru

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