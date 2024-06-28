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    РЖД запустили «лист ожидания» на поезда дальнего следования

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    Компания РЖД запустила «лист ожидания» на поезда дальнего следования. О том, как работает новая система, 28 июня рассказали в официальном telegram-канале компании.

    Если сайт РЖД показывает, что билетов на нужный поезд уже нет, нужно нажать кнопку «Заявка в лист ожидания». Она появляется, когда все возможные места в вагонах заняты. После автоматически заполняются маршрут, дата отправления и номер поезда. После этого пассажир должен внести в заявку следующие данные — тип вагона, количество необходимых мест и их расположение (нижнее/верхнее/боковое и т.д.). Также необходимо указать персональные данные пассажиров и контактные данные.

    «При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу, пользователю поступает уведомление и ссылка для оплаты билетов в течение двух часов», — отметили в РЖД.

    Если в нужно время билеты не будут оплачены, то бронь аннулируется

    Компания также запустила дополнительные «Сапсаны» между Санкт-Петербургом и Москвой.

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    РЖДЛист ожиданияПоезда дальнего следования
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