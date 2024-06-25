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    РЖД запустили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом

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    РЖД запускает дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Такое решение было принято из-за того, что на многие поезда в июле билеты уже раскуплены. Однако желающих меньше не стало. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба компании.

    По выходным — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июля дополнительно будут ходить поезда № 786 из Москвы в Санкт-Петербург и № 763 из Санкт-Петербурга в Москву.

    Также отдыхающие смогут воспользоваться сдвоенными составами, благодаря которым мест стало больше.
    Речь идет о поездах № 754 (за исключением 7 июля), № 777 (кроме 6 июля). Поезда № 780 и № 767 будут курсировать в рабочие дни.

    Билеты на указанные поезда уже в продаже.

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