РЖД запустили дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом

РЖД запускает дополнительные «Сапсаны» между Москвой и Петербургом. Такое решение было принято из-за того, что на многие поезда в июле билеты уже раскуплены. Однако желающих меньше не стало. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба компании.



По выходным — 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июля дополнительно будут ходить поезда № 786 из Москвы в Санкт-Петербург и № 763 из Санкт-Петербурга в Москву.



Также отдыхающие смогут воспользоваться сдвоенными составами, благодаря которым мест стало больше.

Речь идет о поездах № 754 (за исключением 7 июля), № 777 (кроме 6 июля). Поезда № 780 и № 767 будут курсировать в рабочие дни.



Билеты на указанные поезда уже в продаже.

