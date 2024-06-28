В KGallery откроется выставка к 150-летию Николая Рериха

Николай Рерих. Волхов. Эскиз к пастели. Бумага на картоне, смешанная техника

Николай Рерих. Волхов. Эскиз к пастели. Бумага на картоне, смешанная техника Фото: предоставлено организаторами

Вы сможете увидеть малоизвестные работы художника, которые никогда раньше не экспонировали: живопись, графику и документы для выставки собирали исключительно по частным коллекциям.

Организаторы обещают: рядом с узнаваемыми рериховскими композициями в KGallery покажут работы, по которым видно постоянные творческие искания художника и его интерес, например, к наследию средневековой Руси. Выставка предлагает проследить в искусстве Рериха цепочку влияний, начиная от преподавателей — Ильи Репина и Архипа Куинджи — и до формирования собственной манеры, повлиявшей, в свою очередь, на учеников.

Зрители увидят живопись, графику и фарфор, смогут проследить этапы становления художника и мастеров его круга. К выставке также издадут каталог с исследовательскими статьями о Николае Рерихе.



Выставка «Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы» пройдёт в KGallery с 1 июля по 1 сентября 2024 г. 16+

