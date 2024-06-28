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    Воздушный шар сбит в Белгородской области силами ПВО

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    Минобороны сообщает об очередной работе ПВО. 28 июня около 11 часов над территорией Белгородской области был обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины.

    Около 9:45 в регионе был уничтожен ПВО украинский беспилотный летательный аппарат.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказывал, что ночью ВСУ обстреляли город Грайворон. Повреждения получили десять домов, три автомобиля, линии газо- и электроснабжения. Люди не пострадали.

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    "Несколько прилетов пришлись по территории предприятия: повреждены 2 служебных автомобиля, снесена часть ограждения, в административном здании выбиты окна и посечен фасад", - отметил Гладков.

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