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    На дорогах Петербурга — аномалия

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    В Петербурге утром 28 июня наблюдается аномально свободное движение, несмотря на серьёзные ограничения в преддверии «Алых парусов».

    Максимальная загруженность дорог утром составила «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса», что на 2 балла меньше, чем вчера, и на 1 балл меньше нормы. По данным на 10:20, в городе по-прежнему 3 балла. Обычно так бывает в выходные. Нехарактерно свободное для данного времени движение, в частности, отмечено на Пискарёвском проспекте в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).

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    Самыми загруженными стали Московское шоссе из центра (5 баллов) и в центр (6 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (5 баллов). Крупнейшие пробки образовались на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), на Московском шоссе (3,9 км), на Мурманском шоссе (3,5 км), на внешней стороне КАД от виадука над железной дорогой до Октябрьской набережной, включая вантовый мост (2,8 км).

    При этом вчера днём и утром было по 5 баллов, а вечером на Невском — 9 баллов.

    О том, какие ограничения вводятся в связи с «Алыми парусами», читайте на «Фонтанке». Праздник пройдет в ночь на 29 июня.

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