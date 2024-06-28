«Жить по правде важнее, чем жить по праву». На юридическом форуме обсудили новую программу по обществознанию

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) 27 июня обсудили изменения в школьной программе по обществознанию и истории. Учебники по обоим предметам были написаны заново — и никто не скрывает, что это сделано по политическим причинам. Прежние учебники еще год назад окрестили «либеральными». Новые же должны будут воспитать настоящих патриотов с позицией «кто, если не мы» — вместо борцов за права с «дефективными представлениями».

«В 1990-е закладывалась мина замедленного действия»

Как стало известно этой весной, с сентября 2025 года курс обществознания сократят вдвое: с шести лет (с 6 по 11 класс) до трех (с 9 по 11 класс). Вместе с тем в полтора раза увеличится количество часов по истории — только за счет истории России, с сохранением прежнего объема времени на изучение мировой истории. Язык учебников станет проще, а из литературы по обществознанию исключают ненужный, по мнению чиновников, и академический материал, оставляя практическую информацию и делая упор на воспитание гражданственности. Вместе с учебниками и программами изменятся и итоговые экзамены.



Ожидается, что это затронет многих учеников, поскольку обществознание — один из востребованных предметов для сдачи итогового экзамена (по данным министра просвещения, его сдают около 60% старшеклассников, порядка 270 тысяч выпускников в год). История менее популярна, но в этом направлении, по данным министерства, возможен рост (около 90 тысяч участников экзамена).

На площадке ПМЮФ организовали обсуждение новых программ в рамках сессии «Правовые аспекты в новой программе по обществознанию». В ней участвовали министр просвещения Сергей Кравцов и соавтор новых учебников Владимир Мединский. Большинство приглашенных экспертов сошлись на том, что знания юридических норм для выпускников школ не так уж важны — важно воспитать человека и гражданина.



«Нужно объяснить, почему жить по правде в русском менталитете немного важнее, чем жить по праву», — отметил начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах администрации президента Владислав Кононов.



Противоположное мнение озвучил только учитель истории и обществознания, методист из гимназии № 166 Центрального района Александр Воронцов. Он подчеркнул, что важно вовремя давать подросткам знание о тех последствиях, которые могут повлечь за собой те или иные проступки, тем более что закон меняется. Совпадение или нет, но именно в гимназии № 166 учился Егор Балазейкин*, который зарекомендовал себя как большой любитель истории России, и при этом неожиданно для всех в 16 лет был задержан при попытке поджечь военкомат, а потом осужден. На судах он не раз заявлял, что даже не знал, что такую выходку могут расценить как покушение на террористический акт.



«Формирование правовой культуры, правосознания, уважения к закону и профилактика правонарушений — всегда на первом месте. <…> Но те правонарушения, которые сегодня беспокоят, злободневны для правоохранительных органов — я не видел, чтобы в школьной программе они были отражены. Может быть, наш учебник должен быть подготовлен под заказ правоохранительных органов?» — предложил Воронцов.

В ответ на его размышления другие участники отметили, что современный подход не должен копировать советские практики, и байки следователя в школьном кабинете могут не помочь, а навредить.



«Если сотрудник полиции придет и расскажет, как он осмотр делает, какие убийцы есть — что с того? Примеры должны быть дидактическими, адекватными, методически оправданными», — возразил проректор Московского государственного юридического университета им. Кутафина (МГЮА) Владимир Синюков.



Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что, по его мнению, как раз старые учебники вредоносно влияли на российское общество, молодых людей и могли способствовать антигосударственному поведению.

«В 1990-е закладывалась мина замедленного действия в том числе в системе образования. Сейчас мы отчасти пожинаем плоды этого. Но теперь мы создаем комплексную суверенную систему образования в условиях информационной войны, которая ведется в отношении нашей страны», — заявил Кравцов.



Он отметил, что история и обществознание особенно важны с точки зрения формирования личности человека. Новые учебные программы зададут нужный вектор, и при этом реформа не обойдется дорого госучреждениям. Один новый учебник будет стоить всего 209 рублей за штуку — а его влияние на мышление обещает быть жизнеопределяющим.

«Вокруг идеологии»



Соавтор учебников, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что у многих школьников и даже учителей нет понимания, зачем вообще обществознание нужно, поэтому изменения давно назревали. Новые учебники проверяют в несколько этапов, с участием нескольких институтов РАН.



«Подобного внимания к нюансам фактологии не было никогда. Конечно, я не могу ручаться за учебники 1930-х под коллективным редактированием товарищей Сталина, Жданова. Но наши учебники так не проверялись никогда. Обычно любая полемика в учебнике строится вокруг идеологии: а вот мы бы туда еще это дописали. Но никто не сможет нас поймать ни на каких фактических ошибках», — сказал Мединский.

Прежние учебники по обществознанию были, по словам Мединского, просто никуда негодны, и даже депутаты Госдумы и сотрудники администрации президента не могли ответить на вопросы из прежнего учебного курса. Теперь обществознание будет совсем другим, как и курс истории — и «псевдоболонская», «американская» международная система ничего не сможет нам навязать. Историю теперь планируют изучать в рамках единой временной шкалы, сравнивая события в России и за рубежом.



«Это дефектные представления. Нам не нужен такой выпускник»

Поколения, выросшие после распада СССР, во время сессии на ПМЮФ получили в свой адрес много неласковых.

«В 1990-х, 2000-х сформировался новый формат обучения, который многих устраивал. Но что за человек получается в результате восприятия такого подхода к юридической подготовке? Это подход эгоистически формально-юридический. <…> К нам приходят абитуриенты, которые хотят стать юристами. Они где-то даже избыточно напичканы правовой информацией. Конечно, поверхностно. При дальнейшем общении мы видим, что это совершенно не гражданин. Это дефектные представления. Нам не нужен такой выпускник школы», — заявил проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА Владимир Синюков.

Плодам «либерального» образования не хватает государственного мышления, гражданственности, способности гордиться своей страной, понимания лидирующей позиции России в мире — резюмировали участники обсуждения. Хотя бы следующие поколения хотят направить в нужное русло.



«Вот этот ползучий, вездесущий… хорошо еще если европо-, а то не понятно, что за центризм. А ведь российская культура действительно передовая, современная. Это и Древняя Русь, и Русская Правда. На это смотрят походя, как на феодализм, как на мрак — и это еще советский подход. От этого давно надо отказываться», — подчеркнул Синюков.

Прежние учебники готовили школьников по западному образцу, и это воспитывало в них борцов за личные права, неблагодарных своему государству — и теперь государство, кажется, не готово это терпеть.

«Мы получили поколение пассивных потребителей, которые считают, что все им должны. Эту парадигму хотелось бы перевернуть — от пассивного потребителя к хотя бы девизу десантников «Кто, если не мы»», — сказал сотрудник аппарата президента Владислав Кононов.

Он добавил, что, по его мнению, недопустимо критически, «с ненавистью» осмыслять опыт своей страны и своих предков — нравственно только принимать их с любовью такими, какие они есть.



«Не нужно пытаться обвинить их в том, что они сделали, потому что никто не знает, что бы сделали мы, окажись на их месте», — отметил Кононов.



Осмыслению политических репрессий и болезненного опыта войн в этой парадигме места нет. Примечательно, что Кононов был одним из инициаторов установки скандально известной памятной доски Маннергейму, которая не провисела в Петербурге и полугода (в ее торжественном открытии принимал участие и Мединский). Возмущение неравнодушных вызвал тот факт, что Маннергейм был финским военачальником в период советско-финской войны, а позже Финляндия сотрудничала с нацистской Германией. Кононов ссылался на то, что военным преступником Маннергейма никто не признавал.

Учитель важен?

Одна из слушателей, молодой юрист, пожаловалась на политические взгляды своей школьной учительницы.



«Я закончила школу восемь лет назад, сдавала ЕГЭ по истории и обществознанию. Наш учитель активно пропагандировал и пропагандирует до сих пор идеи Навального* и то, что она слушает на «Эхо Москвы» и так далее, а дети не защищены от этого», — сообщила участница форума.

Она спросила: можно ли как-то противодействовать этому, утвердить единый кодекс этики для учителей по таким предметам, наподобие этического кодекса адвокатов (за нарушение которого можно лишиться адвокатского статуса)?

Министр просвещения среагировал дипломатично.



«Каждый учитель каждого предмета важен, не только по истории и обществознанию. Наша задача — сформировать широкий кругозор у школьников. Что касается той или иной позиции учителей, кодекса, я думаю, что это вопрос для обсуждения, но здесь внутреннее, прежде всего… Понимаете, ведь это последствия той политики по разрушению нашей страны, которая зарождалась в 1990-х. Почему? Нашу страну можно разрушить только изнутри. На это и направлена вся информационная война, которая велась и ведется в отношении нашей страны», — подытожил Кравцов.



А ректор РГГУ имени Герцена Сергей Тарасов однозначно поддержал идею сформировать этический кодекс. И предложил ввести дополнительный отбор поступающих в педагогические вузы, чтобы отсеивать лишнее: помимо стандартных экзаменов, собеседование, мотивационное письмо или эссе, по которым можно будет понять взгляды человека.

