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    «Дисбаланс способствует инфантилизации». Заслуженный учитель России из Петербурга раскритиковал новый курс обществознания

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    Учитель истории и обществознания из петербургской гимназии № 166, заслуженный учитель России Александр Воронцов раскритиковал новый курс обществознания, по которому школьники должны начать учиться в 2025 году. Свои вопросы к нему он озвучил на сессии Петербургского международного юридического форума 27 июня. По мнению учителя, курс недостаточно ориентирован на профилактику правонарушений и преступлений. Примечательно, что именно в гимназии № 166 учился Егор Балазейкин*, осуждённый за две попытки поджечь военкомат.

    На сессии «Правовые аспекты в новой программе по обществознанию» министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России, соавтор новых учебников Владимир Мединский рассказали о преимуществах изменений в программах истории и обществознания.

    «Эти учебники впервые в истории новейшей России прошли многоуровневую академическую экспертизу. Подобного внимания к малейшим нюансам исторической фактологии не было никогда. Конечно, я не могу ручаться за учебники 1930-х под коллективным редактированием товарищей Сталина, Жданова. Но наши учебники так не проверялись никогда», — заявил Мединский.

    Сокращение курса обществознания на несколько лет (в последнее время его было принято начинать с 6-го класса, сейчас планируют начинать с 9-го) Мединский назвал давно назревавшим и рациональным. Подход к обществознанию, сформированный в 1990-х, по его убеждению, был «за гранью здравого смысла». В советское время подобные курсы были гораздо короче.

    Во время своего выступления учитель Александр Воронцов, работающий в сфере больше 30 лет, в первую очередь отметил, что учитель всегда выполняет тот заказ, который дает ему государство. Менять курс обществознания было необходимо, поскольку изменились правовые нормы и общественно-политическая ситуация, подчеркнул он. Но к тому учебнику и курсу в целом, который разработан сейчас, есть много вопросов.

    «С 9-го класса мы начинаем курс обществознания. Никогда мы не начинали так поздно изучать правовые вопросы. В советское время курс «Основы советского государства и права» был введен в 8 классе, и ребятам было по 14–15 лет. На сегодня мы основное содержание семейного, трудового, гражданского, уголовного права переносим в 11-й класс. В то время как уголовная ответственность за некоторые виды преступлений начинается с 14 лет, как и гражданская дееспособность, возможность заключить трудовой договор. А мы об этом рассказываем только 18-летним ребятам. Мне кажется, такой дисбаланс способствует инфантилизации», — сказал Воронцов.

    Кроме этого, он обратил внимание на отсутствие системности и явный перекос в сторону экономических знаний. По подсчетам педагога, новый учебник содержит примерно 100 смысловых единиц по экономике и 45 содержательных единиц по праву.

    И это еще не всё. По мнению Воронцова, школе необходимо теснее сотрудничать с правоохранительными органами в рамках курса обществознания. Пока такая система не выстроена, и можно увидеть эффективную работу разве что в области правил дорожного движения. А актуальны правонарушения и преступления и во многих других областях.

    «Те правонарушения, которые на сегодня злободневны и беспокоят правоохранительные органы, — я не видел, чтобы в школе они были отражены. Если только в городе что-то заметное случается, тогда прокурор придет в школу и даст разъяснение. Может быть, наш учебник должен быть подготовлен под заказ правоохранительных органов, которые сталкиваются с сегодняшними вызовами?» — предложил Воронцов.

    Больше того, школам, по мнению учителя, не хватает дидактических материалов. Учебник — лишь один из инструментов. Нужны еще таблицы, схемы, интерактивные карты, интерактивные программы, видео по новому курсу обществознания, уверен Воронцов. Всё это должно быть проверено и отработано методистами с реальными заданиями.

    «Мне говорят: вы что, в интернете не можете найти? Можем, но это реклама ненужной продукции на уроке, не совсем качественный контент, а может, и опасный. И при той загрузке, которая есть у учителей, им некогда этим заниматься», — отметил Александр Воронцов.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о будущих переменах в курсах обществознания и истории.

    *Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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