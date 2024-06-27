«Дисбаланс способствует инфантилизации». Заслуженный учитель России из Петербурга раскритиковал новый курс обществознания

Учитель истории и обществознания из петербургской гимназии
На сессии «Правовые аспекты в новой программе по обществознанию» министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента России, соавтор новых учебников Владимир Мединский рассказали о преимуществах изменений в программах истории и обществознания.
«Эти учебники впервые в истории новейшей России прошли многоуровневую академическую экспертизу. Подобного внимания к малейшим нюансам исторической фактологии не было никогда. Конечно, я не могу ручаться за учебники 1930-х под коллективным редактированием товарищей Сталина, Жданова. Но наши учебники так не проверялись никогда», — заявил Мединский.
Сокращение курса обществознания на несколько лет (в последнее время его было принято начинать с
Во время своего выступления учитель Александр Воронцов, работающий в сфере больше
«С 9-го класса мы начинаем курс обществознания. Никогда мы не начинали так поздно изучать правовые вопросы. В советское время курс «Основы советского государства и права» был введен в 8 классе, и ребятам было по 14–15 лет. На сегодня мы основное содержание семейного, трудового, гражданского, уголовного права переносим в
Кроме этого, он обратил внимание на отсутствие системности и явный перекос в сторону экономических знаний. По подсчетам педагога, новый учебник содержит примерно 100 смысловых единиц по экономике и 45 содержательных единиц по праву.
И это еще не всё. По мнению Воронцова, школе необходимо теснее сотрудничать с правоохранительными органами в рамках курса обществознания. Пока такая система не выстроена, и можно увидеть эффективную работу разве что в области правил дорожного движения. А актуальны правонарушения и преступления и во многих других областях.
«Те правонарушения, которые на сегодня злободневны и беспокоят правоохранительные органы, — я не видел, чтобы в школе они были отражены. Если только в городе что-то заметное случается, тогда прокурор придет в школу и даст разъяснение. Может быть, наш учебник должен быть подготовлен под заказ правоохранительных органов, которые сталкиваются с сегодняшними вызовами?» — предложил Воронцов.
Больше того, школам, по мнению учителя, не хватает дидактических материалов. Учебник — лишь один из инструментов. Нужны еще таблицы, схемы, интерактивные карты, интерактивные программы, видео по новому курсу обществознания, уверен Воронцов. Всё это должно быть проверено и отработано методистами с реальными заданиями.
«Мне говорят: вы что, в интернете не можете найти? Можем, но это реклама ненужной продукции на уроке, не совсем качественный контент, а может, и опасный. И при той загрузке, которая есть у учителей, им некогда этим заниматься», — отметил Александр Воронцов.
«Фонтанка» подробно рассказывала о будущих переменах в курсах обществознания и истории.
*Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.