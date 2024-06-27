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    Госпитализация, капельницы, покой. Беременная Сати Казанова не приедет на VK Fest в Петербург

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    Беременная Сати Казанова оказалась на больничной койке. Как сообщает певица на своей странице в Instagram* 27 июня, по состоянию здоровья она не сможет приехать на VK Fest в Петербурге.

    «К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали», — говорит Сати Казанова.

    По словам певицы, впереди ее ждет несколько дней в больнице и капельницы. Кроме того, возможна операция. Но какая именно, Сати Казанова не уточняет.

    «Не волнуйтесь. Все хорошо, ничего такого страшного. Но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо», — делится с подписчиками артистка.

    Однако поклонникам певицы не стоит расстраиваться. Сати Казанова пообещала, что выступит на VK Fest в Москве, который пройдет 13 и 14 июля.

    Напомним, что на VK Fest в Петербурге выступит десяток российских артистов. Среди хедлайнеров — Дима Билан, Баста, Pompeya. Кроме того, свои песни исполнит группа «Три дня дождя», INSTASAMKA, MACAN и рэп-дуэт «Каспийский груз».

    Подробнее об артистах, которые приедут на фестиваль, можно прочитать в нашем материале.

    * Соцсеть запрещена на территории РФ.

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    Сати КазановаГоспитализацияVK Fest
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