Госпитализация, капельницы, покой. Беременная Сати Казанова не приедет на VK Fest в Петербург

Беременная Сати Казанова оказалась на больничной койке. Как сообщает певица на своей странице в Instagram* 27 июня, по состоянию здоровья она не сможет приехать на VK Fest в Петербурге.



«К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали», — говорит Сати Казанова.



По словам певицы, впереди ее ждет несколько дней в больнице и капельницы. Кроме того, возможна операция. Но какая именно, Сати Казанова не уточняет.



«Не волнуйтесь. Все хорошо, ничего такого страшного. Но кое-какие вмешательства нужно сделать, чтобы в дальнейшем все было хорошо», — делится с подписчиками артистка.



Однако поклонникам певицы не стоит расстраиваться. Сати Казанова пообещала, что выступит на VK Fest в Москве, который пройдет 13 и 14 июля.



Напомним, что на VK Fest в Петербурге выступит десяток российских артистов. Среди хедлайнеров — Дима Билан, Баста, Pompeya. Кроме того, свои песни исполнит группа «Три дня дождя», INSTASAMKA, MACAN и рэп-дуэт «Каспийский груз».