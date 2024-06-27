«Транснефть» подала иск на 3,4 миллиарда рублей к «Роснефти» и ее «дочке»

«Транснефть» подала исковые претензии к «Роснефти» и её «дочке» «Самаранефтегаз». Их сумма составляет 3,38 млрд руб. Предполагается, что иск в Арбитражный суд Москвы связан с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями. Об этом сообщили в четверг, 27 июня, «Коммерсанту».



Опрошенные газетой юристы считают, что суть претензий «Транснефти» может заключаться в компенсации ущерба, вызванного загрязнением нефтепровода. Загрязнителем, предположительно, могла стать хлорорганика. 21 июня иск приняли к рассмотрению.

