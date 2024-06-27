«Транснефть» подала иск на 3,4 миллиарда рублей к «Роснефти» и ее «дочке»

«Транснефть» подала исковые претензии к «Роснефти» и её «дочке» «Самаранефтегаз». Их сумма составляет
Опрошенные газетой юристы считают, что суть претензий «Транснефти» может заключаться в компенсации ущерба, вызванного загрязнением нефтепровода. Загрязнителем, предположительно, могла стать хлорорганика. 21 июня иск приняли к рассмотрению.
В 2021 году «Транснефть» обнаружила, что в
По словам руководителя судебной практики «Томашевская и партнеры» Дениса Крауялиса, претензии подали 20 июня 2024 года для того, чтобы избежать истечения срока исковой давности, так как «Транснефть» анализировала состав нефти ещё 23–24 июня
В 2019 году в нефтепроводе «Дружба» впервые обнаружили загрязнение сырья хлоридами, из-за чего остановили поставку нефти в Европу. В качестве компенсации за инцидент «Транснефть» выплатила в 2019 году
Рассмотрение другого иска «Транснефти» к «Роснефти» на сумму