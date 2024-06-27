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    «Транснефть» подала иск на 3,4 миллиарда рублей к «Роснефти» и ее «дочке»

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    «Транснефть» подала исковые претензии к «Роснефти» и её «дочке» «Самаранефтегаз». Их сумма составляет 3,38 млрд руб. Предполагается, что иск в Арбитражный суд Москвы связан с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями. Об этом сообщили в четверг, 27 июня, «Коммерсанту».

    Опрошенные газетой юристы считают, что суть претензий «Транснефти» может заключаться в компенсации ущерба, вызванного загрязнением нефтепровода. Загрязнителем, предположительно, могла стать хлорорганика. 21 июня иск приняли к рассмотрению.

    В 2021 году «Транснефть» обнаружила, что в 350 тыс. тонн нефти содержится повышенная концентрация хлорорганических соединений. Компания обвинила в загрязнении сырья «Самаранефтегаз» и приостановила прием нефти от предприятия. «Роснефть» отклонила претензии, посчитав их преждевременными.

    По словам руководителя судебной практики «Томашевская и партнеры» Дениса Крауялиса, претензии подали 20 июня 2024 года для того, чтобы избежать истечения срока исковой давности, так как «Транснефть» анализировала состав нефти ещё 23–24 июня 2021 года.

    В 2019 году в нефтепроводе «Дружба» впервые обнаружили загрязнение сырья хлоридами, из-за чего остановили поставку нефти в Европу. В качестве компенсации за инцидент «Транснефть» выплатила в 2019 году 3,3 млрд руб., в 2020 — 6,1 млрд руб., в 2021 — 6,7 млрд руб.

    Рассмотрение другого иска «Транснефти» к «Роснефти» на сумму 4,8 млрд руб. запланировано на 10 июля 2024 года, а предварительное рассмотрение встречного иска «Роснефти» на 6,1 млрд руб. состоится 6 августа.

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