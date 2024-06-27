    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    762мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur94.11

    Водитель мусоровоза, протаранивший участников ДТП на КАД, получил условный срок

    598
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге вынесли приговор водителю мусоровоза, который устроил смертельную аварию на КАД минувшей осенью. Он врезался в участников ДТП, которое случилось до этого.

    Произошло все в 22:51 23 ноября 2023 года на 65-м километре внутреннего кольца КАД. Шел снег, асфальт был мокрым. Водитель мусоровоза ехал от Софийской улицы в сторону Московского шоссе на скорости около 80–86 км/ч, не обеспечивавшей возможность постоянного контроля за движением, сообщает 27 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    При наличии стоящих впереди в его полосе аварийных ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris, подсудимый не снизил скорость и не объехал их, хотя имел возможность своевременно их заметить, отметили в суде. Мужчина отвлекся от управления и врезался в «Ладу», а та от удара наехала на «Хёндэ». В результате водитель «Лады» получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Ему было всего 20 лет.

    Водитель мусоровоза полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, а вот ПДД нарушал неоднократно. Пушкинский районный суд Петербурга признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В фирмы, в которой мужчина работает, взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда и 290 496 рублей в счет возмещения материального ущерба.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП на КАДДТП с грузовикомСудНаезд на стоящий автомобиль
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close