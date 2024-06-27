Водитель мусоровоза, протаранивший участников ДТП на КАД, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю мусоровоза, который устроил смертельную аварию на КАД минувшей осенью. Он врезался в участников ДТП, которое случилось до этого.
Произошло все в 22:51 23 ноября 2023 года на 65-м километре внутреннего кольца КАД. Шел снег, асфальт был мокрым. Водитель мусоровоза ехал от Софийской улицы в сторону Московского шоссе на скорости около 80–86 км/ч, не обеспечивавшей возможность постоянного контроля за движением, сообщает 27 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
При наличии стоящих впереди в его полосе аварийных ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris, подсудимый не снизил скорость и не объехал их, хотя имел возможность своевременно их заметить, отметили в суде. Мужчина отвлекся от управления и врезался в «Ладу», а та от удара наехала на «Хёндэ». В результате водитель «Лады» получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Ему было всего 20 лет.
Водитель мусоровоза полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, а вот ПДД нарушал неоднократно. Пушкинский районный суд Петербурга признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В фирмы, в которой мужчина работает, взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда и 290 496 рублей в счет возмещения материального ущерба.