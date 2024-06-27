Водитель мусоровоза, протаранивший участников ДТП на КАД, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю мусоровоза, который устроил смертельную аварию на КАД минувшей осенью. Он врезался в участников ДТП, которое случилось до этого.

Произошло все в 22:51 23 ноября 2023 года на 65-м километре внутреннего кольца КАД. Шел снег, асфальт был мокрым. Водитель мусоровоза ехал от Софийской улицы в сторону Московского шоссе на скорости около 80–86 км/ч, не обеспечивавшей возможность постоянного контроля за движением, сообщает 27 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.