Стипендию в размере МРОТ могут ввести для родителей-студентов

Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для родителей, которые обучаются в вузах. Выплаты могут стать частью нацпроекта «Семья», передает ТАСС 27 июня.



Речь идет об учащихся матерях и отцах детей дошкольного возраста. Предполагается, что им будут начислять выплату в размере МРОТ, который в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц.



Как отметили в Минобрнауки, в 452 университетах РФ уже оказывается материальная поддержка женщинам, ставшим мамами в период обучения. В 347 вузах введены выплаты родителям-одиночкам.

