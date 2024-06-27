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    Стипендию в размере МРОТ могут ввести для родителей-студентов

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    Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для родителей, которые обучаются в вузах. Выплаты могут стать частью нацпроекта «Семья», передает ТАСС 27 июня.

    Речь идет об учащихся матерях и отцах детей дошкольного возраста. Предполагается, что им будут начислять выплату в размере МРОТ, который в 2024 году составляет 19 242 рубля в месяц.

    Как отметили в Минобрнауки, в 452 университетах РФ уже оказывается материальная поддержка женщинам, ставшим мамами в период обучения. В 347 вузах введены выплаты родителям-одиночкам.

    Напомним, во время послания 29 февраля Путин объявил о запуске в России нацпроекта «Семья». Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь — не менее 75 млрд рублей. Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров.

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