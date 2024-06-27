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    Губернатор Петербурга зарегистрирован кандидатом на выборах. В поданных документах ошибок не нашли

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    Санкт-Петербургская избирательная комиссия 27 июня зарегистрировала Александра Беглова кандидатом от «Единой России».

    Пакет документов, включая 166 подписей муниципальных депутатов, он принес на прошлой неделе. Бумаги признали оформленными корректно.

    За регистрацию Беглова голосовали не единогласно. Воздержался яблочник Павел Шапчиц. Он пояснил, что таким образом выражает протест против муниципального фильтра, без прохождения которого зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора стать невозможно.

    «Муниципальный фильтр используется для дискредитации оппозиции. Четыре из шести партий Заксобрания не будут на этих выборах иметь своего кандидата. Как мы видим, имело место распределение подписей — все они были распределены в один день, 4 июня», — отметил Шапчиц.

    Глава избиркома Максим Мейксин назвал это заявление политическим и рекомендовал партиям, желающим участвовать в губернаторских выборах, сначала попробовать свои силы на муниципальных.

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