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    Рукоприкладство в клинике на Камышовой началось с попытки зайти без очереди

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    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Стали известны подробности конфликта между врачом и пациентами в Приморском районе Петербурга. В Росгвардии рассказали, в чём была причина.

    В половине первого ночи 25 июня в поликлинике на Камышовой улице персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, сообщили 26 июня в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, избившего врача-травматолога.

    Предварительно выяснили, что в травмпункт обратилась женщина с открытым переломом руки. Ее сопровождал зять. Мужчина сразу зашел в кабинет травматолога, проигнорировав, что там уже был другой пациент. Завязался конфликт, в ходе которого агрессор избил врача и повредил оборудование.

    Ранее сообщалось, что мужчина якобы заступился за тещу, которую врач выгонял из медучреждения. Травматолог в итоге получил ушибы. Задержанного же сотрудники Росгвардии доставили в полицию.

    Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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