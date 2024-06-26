Рукоприкладство в клинике на Камышовой началось с попытки зайти без очереди

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Стали известны подробности конфликта между врачом и пациентами в Приморском районе Петербурга. В Росгвардии рассказали, в чём была причина.

