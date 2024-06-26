Рукоприкладство в клинике на Камышовой началось с попытки зайти без очереди

Стали известны подробности конфликта между врачом и пациентами в Приморском районе Петербурга. В Росгвардии рассказали, в чём была причина.
В половине первого ночи 25 июня в поликлинике на Камышовой улице персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, сообщили 26 июня в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место росгвардейцы задержали
Предварительно выяснили, что в травмпункт обратилась женщина с открытым переломом руки. Ее сопровождал зять. Мужчина сразу зашел в кабинет травматолога, проигнорировав, что там уже был другой пациент. Завязался конфликт, в ходе которого агрессор избил врача и повредил оборудование.
Ранее сообщалось, что мужчина якобы заступился за тещу, которую врач выгонял из медучреждения. Травматолог в итоге получил ушибы. Задержанного же сотрудники Росгвардии доставили в полицию.