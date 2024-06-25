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    На Камышовой зять заступился за тещу со сломанной ногой и ударил врача травмпункта

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    Конфликт между пациентами и доктором произошел в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел ночью 25 июня в травмпункте на Камышовой улице.

    Как стало известно «Фонтанке», врача ударил 34-летний уроженец Хабаровского края. Мужчина якобы заступился за тещу, которую доктор выгонял из медицинского учреждения. Женщина, по предварительным данным, обратилась за помощью с открытым переломом ноги.

    Зять, увидев это, не сдержался и ударил врача. Тот получил ушиб мягких тканей головы и левого локтя. На заступника в полиции оформили протокол о мелком хулиганстве.

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