На Камышовой зять заступился за тещу со сломанной ногой и ударил врача травмпункта

Конфликт между пациентами и доктором произошел в Приморском районе Петербурга. Инцидент произошел ночью 25 июня в травмпункте на Камышовой улице.



Как стало известно «Фонтанке», врача ударил 34-летний уроженец Хабаровского края. Мужчина якобы заступился за тещу, которую доктор выгонял из медицинского учреждения. Женщина, по предварительным данным, обратилась за помощью с открытым переломом ноги.



Зять, увидев это, не сдержался и ударил врача. Тот получил ушиб мягких тканей головы и левого локтя. На заступника в полиции оформили протокол о мелком хулиганстве.

