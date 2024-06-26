Зампред ЦБ назвал единственный изъян обмена российских замороженных активов на средства иностранцев

Предложенная конструкция обмена российских замороженных активов на средства иностранцев на счетах типа «С» юридически неплохая, но у нее есть один изъян. Такую оценку в ходе обсуждения на Петербургском международном юридическом форуме 26 июня высказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Она (конструкция. — Прим. ред.) требует согласия другой стороны, то есть той стороны, которая заинтересована не только в частно-правовом решении, но это начинает вырастать в публично-правовое или политическое решение», — сказал он.

Рассуждая о том, насколько накопившийся сейчас на счетах типа «С» объем активов создает давление на иностранный бизнес, Чистюхин выразил мнение, что это влияние не очень сильное. «Как правильно сказал Сергей [Швецов, председатель наблюдательного совета Мосбиржи], многие уже списали эти активы, отразили их в балансах, и в этом смысле, может быть, кто-то там себе в темную книжечку написал, что через 50 лет надо обратиться в суд и что-то востребовать, но по факту — всё, жизнь идет дальше. Эти активы просто считаются потерянными. Рассчитывать на то, что кто-то из-за этих активов будет давить на свои правительства, наверное, было бы неправильно», — отметил зампред ЦБ РФ.

Проработка механизма обмена российских замороженных активов на иностранные велась давно. Минфин презентовал идею в конце 2022 года. Как отмечали в Центробанке, в первую очередь схемой должны воспользоваться массовые инвесторы, у которых оказались заблокированы относительно небольшие суммы (до 100 тыс. рублей). В августе 2023 года к обмену подготовили первую «партию» активов на общую сумму 100 млрд рублей.