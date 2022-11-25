Силуанов: Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на иностранные

Министерство финансов прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на средства иностранных инвесторов, в свою очередь имеющиеся в РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 25 ноября, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



По его словам, теоретически это возможно, и такие инициативы есть, однако для этого необходим целый ряд законодательных решений. В частности, необходимо выверить объём замороженных активов и получить соответствующие подтверждения, «чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов».

