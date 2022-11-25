    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    772мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.39eur62.78

    Силуанов: Минфин прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на иностранные

    1293
    6 комментариев

    Министерство финансов прорабатывает возможность обмена замороженных за рубежом российских активов на средства иностранных инвесторов, в свою очередь имеющиеся в РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу, 25 ноября, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

    По его словам, теоретически это возможно, и такие инициативы есть, однако для этого необходим целый ряд законодательных решений. В частности, необходимо выверить объём замороженных активов и получить соответствующие подтверждения, «чтобы обеспечить соблюдение интересов российских и иностранных инвесторов».

    Министр отметил, что сама тема возможного обмена активами сейчас находится в стадии рассмотрения. «Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — подчеркнул он.

    Напомним, ранее в Евросоюзе назвали общую сумму, на которую заморозили российские активы. Это 68 млрд евро.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close