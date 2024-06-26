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    Министр обороны Хяккянен: Финляндия подготовила к полной боеспособности уже тысячи украинских военных

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    Тысячи военнослужащих Украины прошли подготовку к полной боеспособности в Финляндии. С таким заявлением выступил глава министерства обороны страны Антти Хяккянен, его слова 26 июня приводит издание Yle.

    Военные инструкторы проводили обучение украинцев как на финской территории, так и за рубежом, инструктаж был связан с использованием военного оборудования. На каких заграничных площадках проводилось обучение, не уточняется, однако Хяккянен подчеркнул, что Финляндия не намерена отправлять своих солдат или инструкторов на Украину.

    Большинство инструкторов составили кадровые сотрудники Оборонительных сил Финляндии, в числе которых также были резервисты, занимавшиеся инструктажем украинцев на контрактных условиях.

    Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция и Финляндия 20 июня договорились о создании транспортного коридора через свои северные территории, который будет использоваться для быстрой переброски солдат и военной техники.

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    ФинляндияУкраинаПодготовка солдатАнтти Хяккянен
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