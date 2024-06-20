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    Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора

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    Норвегия, Швеция и Финляндия 20 июня договорились о создании транспортного коридора через свои северные территории, который будет использоваться для быстрой переброски солдат и военной техники. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте норвежского правительства.

    По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, таким образом военный персонал и техника из норвежских портов будут быстро попадать через Швецию в Финляндию. На совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции Стере отметил также, что «национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в переброске войск через границы стран».

    «Тот факт, что Норвегия, Швеция и Финляндия теперь входят в НАТО, полезен для безопасности Норвегии, северных стран и их союзников», — заявил Йонас Гар Стере.

    Работу по созданию коридора возглавят министры обороны трех стран вместе с гражданскими субъектами: будут обновлены необходимые правила и законодательство, в необходимую инфраструктуру для обеспечения быстрой и эффективной военной мобильности будут инвестироваться средства.

    «Раньше мы думали об оси Север — Юг, теперь больше думаем об оси Запад — Восток», — добавил Стере и отметил, что сейчас «мы все входим в НАТО и можем сотрудничать в области обороны на совершенно ином уровне».

    Норвегия — одна из стран-основательниц НАТО. Финляндия вступила в альянс в апреле 2023 года, Швеция — в марте 2024-го.

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    НорвегияШвеция в НАТОФинляндияВоенный коридорЙонас Гар Стере
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