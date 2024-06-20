Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора

Норвегия, Швеция и Финляндия 20 июня договорились о создании транспортного коридора через свои северные территории, который будет использоваться для быстрой переброски солдат и военной техники. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте норвежского правительства.



По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, таким образом военный персонал и техника из норвежских портов будут быстро попадать через Швецию в Финляндию. На совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции Стере отметил также, что «национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в переброске войск через границы стран».