Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании военно-транспортного коридора

Норвегия, Швеция и Финляндия 20 июня договорились о создании транспортного коридора через свои северные территории, который будет использоваться для быстрой переброски солдат и военной техники. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте норвежского правительства.
По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, таким образом военный персонал и техника из норвежских портов будут быстро попадать через Швецию в Финляндию. На совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции Стере отметил также, что «национальная инфраструктура должна отвечать потребностям НАТО в переброске войск через границы стран».
«Тот факт, что Норвегия, Швеция и Финляндия теперь входят в НАТО, полезен для безопасности Норвегии, северных стран и их союзников», — заявил Йонас Гар Стере.
Работу по созданию коридора возглавят министры обороны трех стран вместе с гражданскими субъектами: будут обновлены необходимые правила и законодательство, в необходимую инфраструктуру для обеспечения быстрой и эффективной военной мобильности будут инвестироваться средства.
«Раньше мы думали об оси Север — Юг, теперь больше думаем об оси Запад — Восток», — добавил Стере и отметил, что сейчас «мы все входим в НАТО и можем сотрудничать в области обороны на совершенно ином уровне».