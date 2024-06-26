БПЛА атаковал парковку грайворонской больницы, есть раненые

Парковка Грайворонской ЦРБ днём 26 июня подверглась атаке беспилотника ВСУ, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он публикует фотографии поврежденных машин, всего их пять.
«В результате взрыва пострадали супруги: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма», — пишет Гладков.
Обоих пострадавших сейчас везут в городскую больницу № 2 города Белгорода. На месте происшествия работают оперативные службы.