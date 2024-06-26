Неразорвавшийся боеприпас нашли у пляжа в Севастополе после ракетного удара

Подразделения ГУ МЧС по Севастополю продолжают работать на пляжах Учкуевки и Любимовки, которые в воскресенье подверглись ракетной атаке. Пиротехники обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. Теперь работа идёт в воде. Привлечены 19 человек , четыре автомобиля и плавсредство, сообщает 26 июня МЧС .

Водолазы осмотрели уже более 2 гектаров морского дна, впереди — еще 4,5 гектара. Они обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, его планируется уничтожить на месте.