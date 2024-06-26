Неразорвавшийся боеприпас нашли у пляжа в Севастополе после ракетного удара

Подразделения ГУ МЧС по Севастополю продолжают работать на пляжах Учкуевки и Любимовки, которые в воскресенье подверглись ракетной атаке. Пиротехники обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара. Теперь работа идёт в воде. Привлечены
МЧС России
Водолазы осмотрели уже более 2 гектаров морского дна, впереди — еще 4,5 гектара. Они обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, его планируется уничтожить на месте.
Начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ спецотряда городского ГУ МЧС Виктор Ильенко рассказал РИА Новости, что спецотряд ищет суббоеприпасы и взрывоопасные предметы. Сейчас определен один из участков —
«На сухопутной части пляжа взрывоопасных предметов не обнаружено», — сказал Ильенко.
«Обследовано порядка двух гектаров водной акватории, <...> задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа, которая обследовала берег», — добавил он.
Как заявляло Минобороны РФ, удар по Севастополю 23 июня ВСУ нанесли американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета. В воздухе над территорией города у нее взорвалась боевая часть. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек. В московские медучреждения из Севастополя переведены 22 пациента: 12 детей, 10 взрослых. Момент атаки попал на видео. Представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ.