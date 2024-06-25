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    Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования детей самокатчиками в Петербурге

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам травмирования несовершеннолетних в результате наезда на них электросамокатов. Информация об этом появилась 25 июня в телеграм-канале ведомства.

    Оба инцидента произошли в Петербурге. Как сказано в релизе СК, реакция правоохранительных органов последовала после освещения происшествий в СМИ: «Фонтанка» писала про первое ДТП в начале проспекта Луначарского и про второе на улице Партизана Германа. Во втором случае ребенок получил помимо ссадин закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

    По обоим случаям организованы процессуальные проверки.

    Тем временем в Петербурге самокатчики продолжают наезжать на пешеходов: человек на СИМ въехал в спину 71-летнему французу.

    Ранее «Фонтанка» выяснила, что жители Петербурга думают о самокатах.

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