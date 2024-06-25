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    Гражданин Франции получил подлый удар в спину от самокатчика, а петербуржцу всадник сломал плечо

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    В Петербурге самокатчики продолжают наезжать на пешеходов. В этот раз человек на СИМ не смог объехать пожилого гражданина Франции по имени Пьер. Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, инцидент произошел два дня назад в районе метро «Озерки».

    Самокатчик въехал в спину 71-летнему французу. Тот получил ушиб грудной клетки, ягодицы, локтей. Спустя сутки он обратился в медицинское учреждение, врачи осмотрели пожилого мужчину, оценили его крепкий организм и отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Чуть меньше повезло жителю Новоизмайловского проспекта, который в понедельник столкнулся с самокатчиком у дома 54 по Варшавской улице. После этой встречи у 32-летнего петербуржца диагностирован перелом левой плечевой кости.

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