Гражданин Франции получил подлый удар в спину от самокатчика, а петербуржцу всадник сломал плечо

В Петербурге самокатчики продолжают наезжать на пешеходов. В этот раз человек на СИМ не смог объехать пожилого гражданина Франции по имени Пьер. Как стало известно «Фонтанке» 25 июня, инцидент произошел два дня назад в районе метро «Озерки».



Самокатчик въехал в спину 71-летнему французу. Тот получил ушиб грудной клетки, ягодицы, локтей. Спустя сутки он обратился в медицинское учреждение, врачи осмотрели пожилого мужчину, оценили его крепкий организм и отпустили в удовлетворительном состоянии.



Чуть меньше повезло жителю Новоизмайловского проспекта, который в понедельник столкнулся с самокатчиком у дома 54 по Варшавской улице. После этой встречи у 32-летнего петербуржца диагностирован перелом левой плечевой кости.

