Мало инфраструктуры и штрафов: что жители Петербурга думают о самокатах

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





43% опрошенных петербуржцев пользуются самокатами и только 27% выступают за полный запрет этого вида транспорта в городе. Таковы результаты опроса, проведенного «Фонтанкой», в котором приняли участие около трех тысяч человек.

Несмотря на запреты поездок на электросамокатах, которые уже дважды за последнее время вводились в отдельных районах Санкт-Петербурга в связи с массовыми мероприятиями, 15% опрошенных по-прежнему используют их ежедневно. Почти половина (48%) опрошенных, помимо общественного транспорта, предпочитают ходить пешком. Однако многие готовы пересесть на электросамокаты при условии, что в Петербурге появится больше инфраструктуры, например, велодорожек, парковок (47% проголосовавших), либо в том случае, если пользователи самокатов и прочие участники дорожного движения будут соблюдать ПДД (29% проголосовавших).



В комментариях к опросу читатели отмечают, что самокаты — идеальный транспорт для центра города, но только при наличии отдельных полос для этого вида транспорта (сейчас такой инфраструктуры в центре Петербурга нет). Комментаторы также сошлись во мнении, что узкие тротуары города в принципе не подходят для передвижения по ним любых средств индивидуальной мобильности, что еще раз подталкивает к необходимости создания отдельных дорожек для СИМ.



Самой большой проблемой самокатов, по мнению опрошенных, является несоблюдение пользователями СИМ правил дорожного движения (37% респондентов), еще 28% видят необходимость усиления персональной ответственности пользователей самокатов. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что с 27 мая операторы кикшеринга обновили оферты и в несколько раз увеличили наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы за отдельные нарушения, например, езду в нетрезвом виде выросли до 150 тысяч рублей. Дополнительно операторы прорабатывают механизмы запрета поездок детей на самокатах. Так, МТС Юрент блокирует такие аккаунты с помощью сервиса идентификации МТС ID. В пресс-службе сервиса «Фонтанке» сообщили, что с начала сезона заблокировано уже более 600 таких профилей.



При этом главный плюс самокатов участникам опроса очевиден — экономия времени, особенно в часы пик, когда центр города встает в пробках. По данным сервиса кикшеринга МТС Юрент, до 80% поездок совершается по транспортному сценарию, то есть самокаты используются как альтернатива автомобильному и общественному транспорту, а не для прогулок. При этом 38% респондентов признают, что проблема не в электросамокатах, а в людях, которые не соблюдают ПДД и правила кикшеринговых компаний.



Таким образом, в споре, где во фразе «Самокаты в Питере запретить нельзя помиловать», большая часть опрошенных склоняется к варианту «помиловать». Однако очевидно, что город нуждается в пересмотре подхода к работе с сервисами и начинать, в первую очередь, необходимо с создания инфраструктуры для самокатчиков, которая обезопасит не только пользователей, но всех участников дорожного движения.



«Сейчас много говорят о запретах средств индивидуальной мобильности, и иногда эти запреты кажутся избыточными, — комментирует заместитель главы муниципального образования Поселок Комарово Юрий Куликов. — Яркий пример — поселок Солнечное в Курортном районе Петербурга. Наш район не самый проблемный в этом вопросе. Я считаю, что больше внимания нужно уделять не запретам, а регулированию вместе с созданием необходимой инфраструктуры. Будущее за общественным транспортом, и прогресс не остановить. А СИМы — важная часть общественного транспорта. Сегодня в Курортном районе развивается сеть велодорожек, и эту практику необходимо распространять на весь город».