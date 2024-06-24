Электросамокатчики сбили двух детей на юге и на севере Петербурга

Два ребенка пострадали от столкновений с электросамокатами накануне вечером в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 июня.



Около пяти часов дня самокатчик сбил шестилетнего мальчика. Инцидент произошел в начале проспекта Луначарского. В результате пострадавший был доставлен на скорой в больницу. Медики обработали ссадины и отпустили малыша в удовлетворительном состоянии.



Второе столкновение произошло на улице Партизана Германа. В девятом часу вечера семилетний мальчик гулял с сестрой, когда на него наехал человек на СИМ. Ребенок получил помимо ссадин закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали и поместили в отделение.

