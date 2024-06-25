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    Противоправный плагин: Роскомнадзор потребовал от Google и Opera ограничить доступ к информации о способах обхода блокировок

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    Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компаний Opera и Google ограничить доступ к плагинам, содержащим информацию о способах обхода блокировок. О письмах, направленных РКН представителям IT-гигантов, сообщает 25 июня ТАСС.

    По заявлению ведомства, в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome «были выявлены плагины с информацией о способах обхода блокировок», введенных самим Роскомнадзором. Ссылки на плагины включили в в единый реестр запрещенной информации. От обеих корпораций и разработчиков расширения потребовали ограничить доступ к «противоправным материалам».

    В РКН заявили, что требования на настоящий момент еще не выполнены: в том случае, если «запрещенная информация» не будет удалена, компании могут привлечь к ответственности, предусмотренной действующим российским законодательством.

    Ранее Роскомнадзор штрафовал Google за нарушение «закона о самоконтроле», согласно которому соцсети обязаны мониторить и самостоятельно удалять у себя запрещенную информацию.

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