Противоправный плагин: Роскомнадзор потребовал от Google и Opera ограничить доступ к информации о способах обхода блокировок

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компаний Opera и Google ограничить доступ к плагинам, содержащим информацию о способах обхода блокировок. О письмах, направленных РКН представителям IT-гигантов, сообщает 25 июня ТАСС.



По заявлению ведомства, в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome «были выявлены плагины с информацией о способах обхода блокировок», введенных самим Роскомнадзором. Ссылки на плагины включили в в единый реестр запрещенной информации. От обеих корпораций и разработчиков расширения потребовали ограничить доступ к «противоправным материалам».