РКН оштрафовал Google, Telegram, Pinterest, Twitch, Likee и TikTok

Роскомнадзор за три месяца, с 1 сентября, составил в отношении зарубежных социальных сетей 14 протоколов за нарушение закона о самоконтроле. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«За нарушение требований закона о самоконтроле Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10–4 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.



Восемь протоколов будут рассмотрены в суде, по шести назначены штрафы. В частности, Google, Telegram, Pinterest и Twitch получили штрафы по 900 тысяч рублей, Likee оштрафован на 800 тысяч рублей, TikTok — на 750 тысяч рублей.

