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    РКН оштрафовал Google, Telegram, Pinterest, Twitch, Likee и TikTok

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    Роскомнадзор за три месяца, с 1 сентября, составил в отношении зарубежных социальных сетей 14 протоколов за нарушение закона о самоконтроле. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «За нарушение требований закона о самоконтроле Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10–4 КоАП РФ», — сообщили в ведомстве.

    Восемь протоколов будут рассмотрены в суде, по шести назначены штрафы. В частности, Google, Telegram, Pinterest и Twitch получили штрафы по 900 тысяч рублей, Likee оштрафован на 800 тысяч рублей, TikTok — на 750 тысяч рублей.

    С 1 февраля 2021 года действует закон о самоконтроле, согласно которому соцсети обязаны мониторить и самостоятельно удалять у себя запрещенную информацию, иметь специальную форму для обращений пользователей и ежегодно публиковать отчет о работе в этом направлении. 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, налагающие ответственность за неисполнение закона о самоконтроле. В РКН подчеркивают, что не все иностранные соцсети ведут модерацию площадок и размещают необходимые сведения, даже после получения требований Роскомнадзора.

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    Комментарии 6

    Гость04 Дек 2023 в 08:53
    Хорошие новости с утра.
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