В Ханты-Мансийском автономном округе ребенка насмерть зажал лифт. Это произошло в торговом центре на улице Ленина в Урае
Дело было так. 11-летний мальчик решил прокатиться на грузовом лифте, не предназначенном для перевозки пассажиров. В этот момент лифт двигался вверх с первого этажа, двери были открыты. Ребенок попытался запрыгнуть на платформу, но его зажало конструкциями лифта. От полученных травм подросток скончался на месте.
Урайский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Прокуратура Урая организовала проверку. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» рассказала, как в Нижнем Тагиле лифт зажал молодую мать между этажами. Женщина провисела вниз головой полчаса.
В торговом центре в ХМАО 11-летнего мальчика насмерть зажал грузовой лифт
В Ханты-Мансийском автономном округе ребенка насмерть зажал лифт. Это произошло в торговом центре на улице Ленина в Урае
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.