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    Опубликовано видео задержания крупного наркосбытчика под Петербургом. Он перевозил запрещенку бочками

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    В Ленобласти сотрудники полиции накрыли лабораторию по производству наркотиков. Ее организатор попался на глаза правоохранителям, когда перевозил канистры и бочки с запрещенным веществом. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 25 июня.

    Автомобилиста остановили для проверки документов на автодороге «Санкт-Петербургское южное полукольцо». В салоне полицейские нашли 20 канистр с жидкостью и три бочки с белым порошком общей массой свыше 70 кг.

    МВД России

    Позже правоохранителям удалось обнаружить тайник с отходами от незаконного производства и нарколабораторию, расположенные во Всеволожском районе. Оттуда было изъято почти 150 кг наркотика и оборудование для производства «запрещенки». Исследование подтвердило, часть веществ — это мефедрон.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, водитель заключен под стражу. Все изъятое направлено на экспертизу.

    На прошлой неделе правоохранители ликвидировали нарколабораторию в Ломоносовском районе. Из частного дома изъяли 4 контейнера с веществом бежевого цвета общим весом 4 кг, а также 25 больших канистр с жидкостью.

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