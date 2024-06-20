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    Полиция накрыла нарколабораторию под Петербургом, там все как в кино

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    Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в Ломоносовском районе. Запрещенное варили в одном из домов ДНП «Усадьба Можайское», сообщили 20 июня в пресс-службе главного управления.

    В отдел отправились 44-летний варщик, а также его сообщник — 25-летний житель Кубани. Из частного дома изъяли 4 контейнера с веществом бежевого цвета общим весом 4 кг, а также 25 больших канистр с жидкостью.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Установлено, что 44-летний мужчина в феврале 2024 года организовал лабораторию по производству наркотического средства мефедрон с целью последующего сбыта бесконтактным способом», — рассказали в главке полиции.

    Возбуждено уголовное дело о покушении на производство и сбыт наркотиков. Оба товарища процессуально задержаны.

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