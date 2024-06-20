Полиция накрыла нарколабораторию под Петербургом, там все как в кино

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в Ломоносовском районе. Запрещенное варили в одном из домов ДНП «Усадьба Можайское», сообщили 20 июня в пресс-службе главного управления.



В отдел отправились 44-летний варщик, а также его сообщник — 25-летний житель Кубани. Из частного дома изъяли 4 контейнера с веществом бежевого цвета общим весом 4 кг, а также 25 больших канистр с жидкостью.

