Семейный променад. Возле школы в поселке Лисий Нос заметили стадо кабанов

В поселке Лисий Нос на прогулку по проезжей части вышло стадо кабанов. Родителей с малышами заметили автомобилисты утром 24 июня.
Как сообщили в официальной группе поселка Лисий Нос в социальной сети «Вконтакте», животные прогуливались возле школы. Более 10 кабанов и поросят неспешно переходили дорогу, а затем скрылись в лесной чаще. Очевидцы, которые в этот момент ехали на машине, успели вовремя затормозить.
Лариса Ивановна
Ранее «Фонтанка» рассказала, как стадо из 19 кабанов атаковало деревню Борисова Грива. Животные пришли глубокой ночью, чтобы скрытно снять пробу с урожая местных садоводов. Однако такое «свинство» не осталось незамеченным.