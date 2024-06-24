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    Семейный променад. Возле школы в поселке Лисий Нос заметили стадо кабанов

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    В поселке Лисий Нос на прогулку по проезжей части вышло стадо кабанов. Родителей с малышами заметили автомобилисты утром 24 июня.

    Как сообщили в официальной группе поселка Лисий Нос в социальной сети «Вконтакте», животные прогуливались возле школы. Более 10 кабанов и поросят неспешно переходили дорогу, а затем скрылись в лесной чаще. Очевидцы, которые в этот момент ехали на машине, успели вовремя затормозить.

    Лариса Ивановна

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как стадо из 19 кабанов атаковало деревню Борисова Грива. Животные пришли глубокой ночью, чтобы скрытно снять пробу с урожая местных садоводов. Однако такое «свинство» не осталось незамеченным.

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