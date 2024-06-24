Что теракт, что закладки. Желание подзаработать привело поджигателя военкомата в тюрьму

Первый западный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения Александра Новогренко. Он поджег дверь военкомата и подрабатывал закладчиком. О решении суда 24 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Новогренко арестовали в конце сентября прошлого года по статье о покушении на теракт, к суду добавилось обвинение по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Свою причастность к обоим преступлениям подсудимый не отрицал, но заверял суд, что умысла на совершение теракта у него не было. Всё, что хотел безработный Новогренко, живущий с мамой, это заработать.



Подработки Новогренко находил в сомнительных чатах. Так, в конце сентября онлайн-собеседник предложил ему 100 тысяч рублей за поджог любого военкомата. Подсудимый согласился и выбрал тот, что ближе к дому, в Невском районе. К работе он отнесся серьезно. По инструкции смешал коктейль Молотова и даже потренировался в его метании в заброшенном здании в деревне Заневка. Когда первый раз пришел к зданию военкомата, там дежурила Росгвардия, так что метание перенес на половину седьмого утра 27 сентября. Коктейль кинул в сторону двери, попал в стену, снял пожар на видео, затем переоделся и скрылся. 100 тысяч, выяснил суд, Новогренко так и не получил.



Затем обманутый поджигатель нашел другую подработку — закладчиком. Он успел спрятать наркотики по 10 разным адресам, еще три не успел, так как был задержан. Суд приговорил его к 15 годам заключения, первые три года Новогренко проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима.

