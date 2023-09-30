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    Уроженца Крыма, переехавшего в Кудрово, задержали по делу о поджоге военкомата Невского района Петербурга

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    16 комментариев

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в огненном броске в дверь военкомата в Невском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, подозреваемого задержали в парадной дома на Областной улице в Кудрово. Молодой человек родился в Крыму, а регистрация у него до сих пор в Донецкой Республике.

    По версии следствия, около семи утра 27 сентября он подошел к зданию военкомата на улице Крупской и бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь. Бросок попал на видео.

    Мотивы мужчины устанавливаются.

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    Комментарии 16

    Гость30 Сен 2023 в 15:47
    Регистрация в Донецкой республике? Нам же говорят, что они так рады, что с РФ объединились. Какая то своеобразная радость.
    +1−1
    Гость30 Сен 2023 в 15:44
    ЦИПСО - реально тупые, они не понимают, что руководя поджогами они уже ничего кроме смеха не вызывают
    +2−1
    Гость30 Сен 2023 в 15:33
    может, уроженец хотел квартиру в спб на дворцовой наб.? а ему не дают
    +0−0
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