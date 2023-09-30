Уроженца Крыма, переехавшего в Кудрово, задержали по делу о поджоге военкомата Невского района Петербурга

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в огненном броске в дверь военкомата в Невском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, подозреваемого задержали в парадной дома на Областной улице в Кудрово. Молодой человек родился в Крыму, а регистрация у него до сих пор в Донецкой Республике.

По версии следствия, около семи утра 27 сентября он подошел к зданию военкомата на улице Крупской и бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь. Бросок попал на видео.

Мотивы мужчины устанавливаются.