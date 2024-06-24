Петербурженка разбилась на снегоболотоходе в Ленобласти. Прав у нее не было

Полиция Ленобласти ведет проверку по факту смертельного ДТП в Приозерском районе, случившегося днем 22 июня. В нем погибла жительница Петербурга.
В 16:51 в субботу 49-летняя петербурженка каталась на снегоболотоходе Can-Am Outlander 400 EFI, не имея водительского удостоверения, стало известно «Фонтанке» 24 июня. В 300 метрах от дома 2 в коттеджном поселке Паромный она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего квадроцикл опрокинулся.
Женщина от полученных травм скончалась на месте. Снегоболотоход принадлежит жителю Петербурга.