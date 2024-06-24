Аккуратный иностранец сбил насмерть человека на дамбе

Смертельное ДТП на участке КАД в Кронштадтском районе Петербурга устроил иностранец. Подробности стали известны «Фонтанке» 24 июня.
ДТП произошло, как уже сообщалось, около 4 часов ночи 23 июня на 134-м километре дамбы. Грузовик с прицепом сбил 32-летнего петербуржца, который стоял на дороге рядом со своей сломавшейся машиной. Мужчина погиб на месте.
Грузовиком, по данным «Фонтанки», управлял 33-летний гражданин Республики Узбекистан, состоящий на миграционном учёте и живущий в Петербурге. Нарушений ПДД в этом году за ним не числится.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. В случае остановки из-за ДТП или поломки водителям и пассажирам рекомендуют сразу уходить с проезжей части за ограждение.