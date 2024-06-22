Прохожий, пройдясь по Думской, нырнул в канал Грибоедова. На берег его вернули мертвым

Освежающий заплыв после ночных похождений закончился трагически в центре Петербурга. Очевидцы не смогли помочь купальщику.
О заплыве на канале Грибоедова «Фонтанке» рассказал очевидец Игорь 22 июня. По его словам, около шести утра нетрезвый мужчина, пройдясь по Думской улице, решил прямо в одежде освежиться и нырнул в канал Грибоедова. В воде он пытался добраться до противоположного берега.
читатель «Фонтанки» Игорь
«Когда уже почти доплыл до места, где можно было вылезти из воды, вдруг начал уходить под воду. Я увидел это. Разделся и нырнул за ним. Но не успел. Он ушел на дно. Вода зеленая, на расстоянии полуметра ничего не видно», — рассказал Игорь.
На место вызвали полицию и МЧС. Через 30 минут, по словам Игоря, водолазы вытащили тело.
В МЧС и полиции «Фонтанке» подтвердили смерть мужчины.